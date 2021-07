Libri, il giallo made in Catanzaro di Marco Rotundo. Esce in questi giorni il suo primo romanzo

Il piccolo Alan scompare improvvisamente a pochi giorni da Natale: l’episodio va collegato con l’allontanamento di suo padre, avvenuto anni prima e del quale si sono perse completamente le tracce? Su questo mistero si concentrano le indagini del tenente Amendola e della sua squadra, i personaggi nati dalla penna del catanzarese Marco Rotundo. E’ infatti uscito in questi giorni, per la Echos edizioni, il suo primo romanzo, “L’ombra”.

Titolare per anni di una nota tabaccheria in centro, ora impegnato nell’ambito immobiliare, Rotundo non ha mai nascosto la sua passione per la scrittura, nata però da un’avida attività di lettore: «Ho sempre letto tantissimo – ci racconta -, tanta saggistica ma anche tanta letteratura, soprattutto russa». I suoi autori preferiti? «Gogol’ e Dostoevskij, quest’ultimo soprattutto, il più grande di tutti». Il primo libro letto? «Oltre a quelli comuni a tutti gli adolescenti, tipo “Il diario di Anna Frank”, è stato una biografia su Hitler, me lo aveva regalato mia nonna. Avevo 13 anni». Da lì anche una grande passione per la storia, in special modo quella relativa agli anni dei regimi totalitari, ma anche il secondo dopoguerra e la storia politica che ne è seguita, in particolare in Italia.

Eppure “L’Ombra” è un giallo in tutto e per tutto. «Mi sono sempre piaciuti i thriller. Sono un fan di Stephen King, anche se lui è molto più truculento e violento, ed ha una fantasia sconfinata, irraggiungibile – ammette -. Oltre ai libri però mi sono piaciute molto le trame, i dettagli, è da lì che si può arrivare a una soluzione di un delitto o di un mistero. Sono sempre stato un appassionato del Tenente Colombo in tv, per intenderci». «Ho cercato di creare quanti più intrecci possibili – spiega ancora -, mi rendo conto che la peculiarità del genere è proprio negli intrecci creati. Così mi sono messo alla prova», a suon di colpi di scena.

L’Ombra infatti «ha dei fili sospesi – spiega – relativi a trenta, quaranta anni prima, che si ripropongono nella realtà quotidiana, e che devono essere risolti per arrivare al colpevole». Il romanzo – che comunque non è la sua prima opera, in passato si è dedicato a racconti brevi -, lo ha scritto lo scorso anno, a cavallo dell’estate. E lo ha fatto con un metodo non molto comune: «Scrivo a mano, leggo di volta in volta ciò che scrivo a mia moglie e ai miei figli – i suoi principali supporter, entusiasti in questi giorni di vederlo sugli scaffali delle librerie cittadine , ndr – poi riverso tutto sul computer e devo dire che è un metodo efficace, perché mi permette di revisionarlo bene». Buon per l’editor che lo ha accolto a braccia aperte: «Devo ammettere di essere stato molto fortunato, ho incontrato una casa editrice molto seria, che non mi ha chiesto soldi o copie, come fanno in molte, ma mi ha fatto un buon contratto. La pubblicazione non era una priorità per me – afferma -, avevo già pensato che avrei stampato qualche copia giusto per la mia famiglia, per ricordo, nulla di più. Però ho voluto capire se quello che scrivevo aveva davvero un valore. E a quanto pare lo pensano dalle parti della Echos, una casa editrice piccola ma molto dinamica e attenta, per questo li ringrazio, dall’editor al direttore editoriale, dal grafico al settore commerciale».

Ma quanto c’è di Catanzaro ne L’Ombra? «Qualcosa – dice -. L’ambientazione è una città generica, ma del sud. E poi ho descritto il mio quartiere – via Acri, che nel romanzo diventa via Dante, ndr -. Chi lo sa lo riconoscerà facilmente».

E mentre per fine mese, dita incrociate, si potrebbe arrivare la ristampa visto il successo riscontrato, Marco Rotundo pensa già al prossimo giallo, un seguito de L’Ombra: «C’è, l’ho scritto, devo solo revisionarlo», anticipa. Insomma per il tenente Amendola e per il suo gruppo è tempo già per una nuova avventura.