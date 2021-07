Le storie di lotte e anarchia in Calabria raccontate da Piero Bevilacqua e Francesca Prestia

“Storia di lotte e di anarchia in Calabria”: è il titolo del nuovo libro-cd a cura dello storico Piero Bevilacqua, con una ricerca musicale di Francesca Prestia, che sarà presentato in tutta la regione nell’arco dell’estate. Un lavoro che rievoca in musica e in parole le vicende drammatiche ricostruite dagli storici, un evento non ordinario nel panorama della cultura regionale e nazionale promosso con la collaborazione della Fondazione Imes presieduta da Armando Vitale.

I protagonisti del progetto spiegano che “per la prima volta vengono messe insieme, attraverso puntuali ricerche, nove storie di conflitti, di rivolte, di repressioni, che hanno punteggiato per quasi un secolo la vita di una delle più tormentate e incomprese regioni italiane. Dai salinari di Lungro, in lotta per più umane condizioni di lavoro, passando per gli eccidi di Benestare, di Casignana, di Calabricata, di Melissa, fino ai cinque giovani anarchici rinvenuti morti in un dubbio incidente stradale, nel 1970. Un filo rosso di sangue e di resistenza che segna la vicenda sociale e politica della Calabria novecentesca. Queste storie ci raccontano oggi una Calabria fuori dagli stereotipi che, nell’immaginario comune, la riducono a regione in mano alla ‘ndrangheta, restituendola alla sua antica e perfino leggendaria fierezza di terra di ribelli”.

Le canzoni di Francesca Prestia renderanno, dunque, ogni presentazione “un evento rievocativo destinato a mutare l’idea di Calabria, costruita negli anni con luoghi comuni e narrazioni superficiali e corrive”. Ad arricchire gli eventi anche la mostra fotografica “Lotte, partecipazione civile ed emancipazione in Calabria”, a cura di Carlo Maria Elia, Sergio Ferraro e Bonaventura Zumpano.

Gli appuntamenti del tour estivo calabrese sono previsti a Lungo il 24 luglio, a Roccella Ionica il 25 luglio, a Sellia Marina il 29 luglio, a Reggio Calabria il 31 luglio e a Melissa il 6 agosto.