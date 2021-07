Letture d’estate a Girifalco, domenica 25 luglio ospiti Walter Rauti e Marzia Roncacci

Domenica 25 luglio alle ore 21.30 in piazzetta Santa Domenica ci sarà lo speciale “Letture d’estate” organizzato dall’amministrazione comunale di Girifalco.

“Sono onorata e felice di poter affrontare un tema così cruciale per la nostra terra con l’autore del libro del momento e con una giornalista televisiva di caratura nazionale come Marzia Roncacci ” ha affermato Elisa Sestito, assessore alla Cultura del comune di Girifalco.

“Girifalco è una comunità molto attenta e interessata ai temi della legalità e alle iniziative culturali e sarà sicuramente una serata interessante e formativa per persone di ogni età ed estrazione sociale ” ha proseguito l’assessore Sestito.

L’iniziativa sarà trasmessa sia in diretta che in differita sui canali social e sulle emittenti locali.