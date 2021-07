Museo del Mare, consigliere Pisano: “Un piccolo gioiellino a due passi dal mare”

“Un importante e bel museo che racconta alle giovani generazioni cosa erano Catanzaro e il suo quartiere marinaro”. È il commento del consigliere comunale Giuseppe Pisano, capogruppo di Catanzaro, al termine dell’inaugurazione del Museo del mare all’ombra della Tonnina che la sede di Lido dell’istituto tecnico Grimaldi-Pacioli ha realizzato in via Sebenico.

“Storie, tradizioni e radici sono tutte contenute in questo piccolo gioiellino a due passi dal mare che l’istituto diretto da Grazia Parentela, in un percorso curato dalla professoressa Patrizia Spaccaferro, ha allestito in modo esemplare per rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità”, ha aggiunto Pisano invitando i catanzaresi a partecipare alla visita guidata prevista per martedì 27 luglio, dalle ore 9:30 alle 11:30.