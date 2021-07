Mostra Chagall al S. Giovanni dal primo agosto aperta solo nella fascia pomeridiana

La mostra dedicata a Chagall, in corso al Complesso Monumentale del San Giovanni, da domenica 1 agosto e per tutto il mese sarà aperta al pubblico solo nella fascia pomeridiana, dalle 17 alle 20.30.

Lo rende noto il settore cultura di Palazzo De Nobili, specificando che la variazione è strettamente legata alla diminuzione del flusso di utenti nelle ore estive più calde, in attesa della proroga della mostra, della durata in via di definizione, per consentire la visita delle scuole.