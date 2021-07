“Spighe verdi”, Sellia ottiene il riconoscimento nazionale

Solo un piccolo paesino in Italia ha avuto l’ ambito riconoscimento delle Spighe Verdi. Quel paese è Sellia con i suoi 500 abitanti.

Un primato che corre di bocca in bocca dentro e fuori comunali. Se ne fa interprete il primo cittadino Davide Zicchinella.

Scrive così il consigliere provinciale: “Con i nostri 500 abitanti siamo il più piccolo borgo italiano ad aver ricevuto la bandiera delle Spighe Verdi, importate riconoscimento per i comuni eccellenze per la tutela di ambiente e territorio. Da Sant’Alessio con Vialone (Pv) che ci doppia con i suoi quasi 1000 abitanti a Parma, più grande di Sellia più di 400 volte avendo 200 mila abitanti. Poi basta leggere i nomi dei comuni e dei territori di provenienza per capire la portata della nostra impresa. Entrare nel 2020 e confermarsi nel 2021 ha avuto ed ha una portata quasi olimpica”.

Spighe Verdi sta alla montagna come la bandiera blu sta al mare: fare le cose per bene conviene.