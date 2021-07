“Impossibile garantire controlli per Green pass” annullata Fiera di San Lorenzo

“Dopo l’entrata in vigore del provvedimento che renderà obbligatorio il possesso del green pass dal prossimo 6 agosto anche per le fiere, l’amministrazione comunale con profondo rammarico ha preso atto che non sussistono le condizioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento della tradizionale fiera di San Lorenzo nella prima decade di agosto”.

Lo rende noto l’assessore alle attività economiche, Domenico Cavallaro, sottolineando il proprio dispiacere “per una decisione forzata che si è dovuta assumere, considerando l’impossibilità di garantire le misure di controllo e di sicurezza richieste dal Governo, a fronte anche dell’evidente rischio di assembramenti legato alla manifestazione. Una fiera storica, quella del quartiere Gagliano, che auspichiamo di poter recuperare appena le condizioni ce lo consentiranno, con la volontà di restare al fianco dei tanti espositori ed operatori che ogni anno tornano a Catanzaro per l’importante appuntamento estivo e stanno soffrendo duramente la crisi di questo periodo”.