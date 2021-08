La Gioielleria Megna consegna il Premio Vigliaturo a John Savage

E’ stato assegnato ieri sera e nuovamente nell’elegante cornice del porto di Catanzaro il secondo premio Vigliaturo. Questa volta, il prestigioso premio, voluto dai fratelli Megna della Gioelleria Megna del quartiere Lido di Catanzaro, da sempre partner del Mgff, è andato all’attore statunitense John Savage che con il suo percorso artistico e professionale non può che essere definito uno dei geni del mondo del cinema contemporaneo.

Il premio Vigliaturo, ideato dal maestro orafo calabrese Silvio Vigliaturo, è un’opera in vetro, originale, preziosa, dai caldi e intensi colori, che ben incarna l’estro creativo degli artisti per la quale è stata pensata: “Insieme alla direzione artistica del Magna Graecia Film Festival abbiamo pensato a questo riconoscimento per poter sottolineare lo spessore culturale degli artisti invitati a partecipare alla manifestazione – hanno sottolineato i fratelli Megna – consegnare questo premio a John Savage è per noi un gesto emozionante, dettato dall’ammirazione che proviamo per un arista che ha saputo distinguersi nel suo straordinario percorso professionale.”

La consegna del Vigliaturo a Savage si aggiunge a quella di lunedì fatta al premio Oscar Nick Vallelonga e rappresenta un ulteriore momento di scambio e confronto tra la bellezza e il fascino del mondo dello spettacolo e del cinema nazionale ed internazionale e l’originale espressione dell’arte calabrese che sa distinguersi nel mondo.