Comune Montauro: “Con attuali restrizioni non possiamo proseguire mostra Ciaciu”

Ci troviamo difronte un vicolo cieco – scrive l’assessore Paolo Mattia del Comune di Montauro – Le attuale restrizioni non ci consentono di proseguire l’esposizione della Mostra del Ciacio per come è stata fino ad oggi. La mostra, a costo zero per il Comune di Montauro, è totalmente offerta dal curatore Stefano Morelli ( che ringrazio ulteriormente per la passione e l’amore del suo gesto) e fino ad oggi si è basata su volontari e collaboratori che non possono svolgere ruoli che, in teoria, spererebbero a pubblici ufficiali.

Abbiamo, peró, deciso di non fermarci e restare comunque fedeli allo spirito della mostra. Sposteremo le installazioni, attualmente posizionate all’interno della Grangia, intorno alle sue mura.

Stasera sarà l ultima serata in cui sarà possibile visitare la mostra per come è stata fino ad oggi e da domani vi invitiamo a scoprirne un’altra nuova, libera da restrizioni folli di uno stato che non si assume la responsabilità di rendere obbligatorio il vaccino ma, di fatto, rende impossibile la vita di chi non ha potuto/voluto adeguarsi. Cerchiamo volontari che ci aiutino a distruggere e, come l’araba fenice, ricostruire il tutto in tempi record.