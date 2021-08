Mgff, il Politeama come possibile location per il prossimo film di Peter Greenaway

Il Politeama ha aperto ancora una volta le sue porte alle stelle del cinema internazionale. Ospite del Magna Graecia Film Festival, il regista britannico Peter Greenaway ha accolto l’invito del direttore artistico Gianvito Casadonte a visitare il teatro cittadino, restando affascinato dalle luci e dalle architetture che lo caratterizzano.

Uno dei più importanti registi sperimentali viventi – noto al grande pubblico per pellicole come “I misteri del giardino di Compton House” e ” Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante” – ha anche espresso la volontà di girare alcune scene del suo prossimo film proprio nel teatro catanzarese. Dopo le belle parole spese da Nick Vallelonga, arriva quindi un altro prestigioso attestato per il Politeama e, di riflesso, per il Capoluogo che grazie al Magna Graecia Film Festival è riuscito a catturare l’attenzione e la curiosità dei grandi cineasti internazionali.