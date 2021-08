Chiusa a Ferragosto la mostra “Chagall. La Bibbia”

L’assessorato alla Cultura di Palazzo de Nobili informa che domani, domenica 15 agosto, giorno di Ferragosto, la mostra “Chagall. La Bibbia”, in corso al Complesso San Giovanni, resterà chiusa. Si ricorda che, anche lunedì 16 agosto, non sarà possibile l’accesso al pubblico, in quanto giorno di chiusura settimanale. La mostra sarà di nuovo visitabile da martedì 17 agosto, tutti i pomeriggi, dalle 17 alle 20.30, con chiusura della biglietteria alle ore 20.