Taverna, accordo con Soprintendenza per valorizzazione Villaggio Mancuso

Valorizzazione di Villaggio Mancuso: c’è unità di intenti tra Comune di Taverna e la Soprintendenza delle Belle arti della Calabria.

Di bellezze, come le bellissime casette in legno con listelli bianchi e neri, il rinomato villaggio silano ne custodisce tantissime e non cadranno nel dimenticatoio.

Un progetto finalizzato a tutelare le peculiarità del turismo montano sarà affidato alla Soprintendenza della Calabria. Obiettivo: valorizzare l’immenso patrimonio architettonico, riconosciuto come patrimonio nazionale, da tutelare e valorizzare con apposite risorse. Un esempio: le strutture esistenti in legno caratteristiche dell’area.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Taverna Sebastiano Tarantino: “ Annoverare villaggio Mancuso nel patrimonio non solo della Calabria, ma dell’Italia è occasione straordinaria di rilancio di un’intera area. La Soprintendenza ha già individuato i primi interventi da effettuare. Villaggio Mancuso ha tutto per fare turismo ad alti livelli e la conferma è arrivata anche questa estate con tantissime presenze.”

Con l’intervento della Soprintendenza, Villaggio Mancuso corroborerà un concetto da sempre espresso: la Calabria può dimostrare di essere altra rispetto ai tanti luoghi comuni.