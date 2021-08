L’omaggio senza tempo di Taverna a Natuzza Evolo

Natuzza Evolo la mistica di Paravati ieri avrebbe compiuto 97 anni era infatti nata a Mileto il 23 agosto 1924. E proprio nella giornata di ieri Taverna, in comune alla porte di Catanzaro che che lei ha sempre amato ha deciso di dedicarle una statua e una piazza. Un omaggio perpetuo simbolo di una devozione indelebile per una donna che per molti è stata ed è un esempio di fede ma anche di grande umiltà. (Foto Paolo Marraffa)