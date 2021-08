“C’era una volta il catenaccio”, Antonio Ludovico presenta il suo libro

Sabato 28 agosto alle ore 21:30 nella splendida cornice dell’arena sull’arenile dello storico stabilimento balneare “Lido del 2000” nel quartiere Lido, verrà presentato il libro “C’era una volta il catenaccio” – 31 storie di un calcio che non c’è più. L’autore Antonio Ludovico, accompagnato da un tifoso d’eccezione Pasquale Truglia, ripercorrerà le carriere di alcuni personaggi che hanno lasciato un grande ricordo negli appassionati del calcio negli anni ‘70. Nel cinquantesimo anniversario della prima promozione del Catanzaro in Serie A, verranno proiettati i video dell’epoca e si parlerà anche di grandi giocatori che hanno fatto la storia del Catanzaro come Angelo Mammì e Massimo Palanca. Vi aspettiamo numerosi.