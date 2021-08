Panajia di Caminia: un rudere catalogato come chiesetta

Qualche tempo fa mi sono recato a visitare, dopo il S. Martino di Copanello, anche i ruderi riscoperti a Caminia, rappresentati nella targa turistica posta accanto ad essi, sotto il titolo di “Chiesetta di “Panajia”. Non ho ritrovato in questi ruderi nessuna forma d’arte, persino l’arco a sesto ribassato non ha riscontro come arte ecclesiale e ho avuto la sensazione di trovarmi dinnanzi ad un ripostiglio di non facile classificazione.

Dalla descrizione riportata sulla targa, come di consueto avviene da queste parti, il rudere in questione è fuori, senza dubbio, dal decorso della storia, perché non ha mai dispiegato un suo ruolo ecclesiale, tanto meno un’importanza ecclesiale che doveva essere imperniata sulla caratteristica dell’autonomia e non in una subordinazione impropria (faceva parte dei possedimenti del monastero di S. Martino),quindi in posizione inferiore ad un’altra chiesa appunto come quella del S.Martino della vicina Copanello, a sua volta asservita alla Trinità di Mileto per volontà del Conte Ruggero. Stralcio dalla Targa storico-turistica: 1)“Titolo: “Ruderi della chiesetta di Panaja (Bizantino-Normanna”. 2)….”Faceva parte dei possedimenti del Monastero di S. Martino. Nella seconda metà del sec. XI sec. fu donata da Ruggero I, conte di Sicilia e di Calabria all’Abbazia benedettina della SS.Trinità di Mileto”. Riguardo al S. Martino di Copanello ho già scritto ed evidenziato che oggetto della donazione da parte del conte Ruggero è stata la chiesa di S. Martino esistente nella città di Squillace. Infatti nella Bolla di approvazione del Papa trovo scritto “in civitate Squillacii ecclesiam Sancti Martini”.

Ed anche in merito ho avuto una perplessità : se la città di Squillace al momento della donazione da parte del conte Ruggero era sede Vescovile dallo stesso già acclarata ed acclamata in altro documento, perché la chiesa di S. Martino “in civitate Squillacii” è stata sottratta dalla giurisdizione del Vescovo avente sede nella stessa città? Stando al documento della Bolla papale, è da ritenersi che il Conte Ruggero abbia fatto oggetto di donazione alla Trinità di Mileto e S. Angelo, più per un mero ordine fiduciario e per un suo recondito motivo politico.

La formazione dello Stato richiedeva al momento una particolare adesione da parte di enti di provata fedeltà alla Corona e di coloro che miravano alla formazione ed alla stabilità di esso. Il conte Ruggero non ha eseguito nessuna donazione del S. Martino di Copanello ed in via indiretta della chiesa della Panajia e che il fantasioso atto di liberalità riferito sulla targa, diventa un vanto di concezione geniale ed impareggiabile che è priva di verità storica , e diventa notizia arbitraria intorno ad una storia che si fa apparire vera.

Essendo le due chiese inesistenti nel secolo undecimo, ed ancora trattandosi di chiese piccole non erano accattivanti per la gestione dei proventi, che certamente erano esigui o mancanti del tutto; inoltre,essendo isolate ed in luoghi frequentati da pirati, e di conseguenza continuamente esposte a pericoli di ogni sorta, alla fine scomparvero nel silenzio del tempo, ed anche molto tempo prima dell’arrivo dei Normanni. Tengo ancora a precisare che il S. Martino costruito in territorio appartenente a Cassiodoro rappresenta temi d’arte molto importanti, improntati sulla tipologia dell’ architettonica bizantina, mentre il S. Martino, fatto costruire da Cassiodoro come chiesa del monastero Vivariense ,aveva a modello l’architettura romano-occidentale. Il rudere detto di Panajia che io non riconosco come chiesa per i motivi esposti, fa intuire che invece di una chiesetta, si trattava di una misera “casupola”, (o meglio un “tugurium” per dirla alla latina) e costruita in pertinenze, forse, subordinate alla vicina chiesa di S. Maria Vetere, se non ad altre chiese del luogo, come l’Abbazia di S. Gregorio, la Chiesa Madre, ecc.

Nelle targhe rilevo ancora una concezione di servilismo preponderante che travasata nella storia pone due chiese in sudditanza, diverse ma uguali , e menomate entrambe per la loro sottoposizione ad altra chiesa, destinataria della donazione ,nel caso specifico della Trinità di Mileto, della quale ne hanno maggiorato il prestigio. Non trovo una ragione storica, e non concepisco che la cosiddetta “chiesa di Panajia” sia stata subordinata insieme con il S.Martino di Copanello al Monastero della Trinità di Mileto, nè la storia dei luoghi prova che il S. Martino di Copanello avesse influenza sulla Panajia, pur essendo entrambe chiese di costiera marina.

Da queste parti il senso della sottomissione o sottoposizione è inteso come una condizione sociale, che ha valore fondamentale e denota prestigio, ma se viene concepito purtroppo in fatti di storia o nella storia, si trasforma in servilismo, che io non concepisco, perché qualsiasi ente religioso ed ecclesiale ha una sua autonomia che si riconosce nella gerarchia della Chiesa, che ha un suo mandato ed una sua missione che proviene da Cristo. Se mai doveva essere Squillace a provvedere alle esigenze di entrambe le chiese, erette nel nel suo territorio, in quanto sede delle magistrature statali ed ecclesiali e quindi a detenere il compito di controllo e di decisione sugli atti e fatti del suo comprensorio, suo dominio diretto sin dal tempo della fondazione della colonia romana, nelle cui circonferenze veniva compreso il Mons Moscius ,diviso tra i veterani provenienti dalla guerre, mentre il territorio circoscritto al Mons Moscius , anche se vasto era diviso tra i veterani non aventi funzione pubblica e quivi affioravano in regime di dipendenza “vici” e “ville”. A proposito si ricordano “il Mons Taurus, posteriomente “Mentaurim”; Tavermons, invenzione recente e terminologia scadente; Auruncum, , Paleportus.

La terminologia “Panajia” è tra le invenzioni recenti, perchè in suo luogo è esistito come toponimo terriero e più antico “la Caminia”, oppure “li Caminìi”; altri toponimi terrieri vicini a “la Caminia”, sono stati quello di “S. Venera”, “Lisarà”, “Scala”, Agrilleano.

Per quanto concerne “Panaia” ritengo la sua forma non nominale, e quindi non toponimo e non titolo di chiesa, ma una forma attributiva con cui si invocava la Madonna Annunziata, di cui scrive S. Gregorio Taumaturgo, il Santo che ha avuto il merito di avere una delle prime visioni mariane. La terminologia fa derivare la Panajia , dal greco antico “Panaghia” con significato “Tutta Santa”, quindi tradotto con riferimento alla Madonna “Tuttasanta” ha valore di invocazione. Questa parola ha un pregio immenso, perché anche la corporeità umana della Madonna viene santificata. Ed ancora, S. Gregorio, santo del III° sec.d.C., ci soccorre: egli scrivendo intorno alla Madonna, la invoca con altro titolo di “Immacolata”. Questa ultima invocazione poteva essere già in voga ai tempi di questo Santo, al quale,poiché sinora non ho trovato altre tracce in merito,rimane la priorità di aver tramandato un titolo mariano,pregiato, affascinante ,spirituale.

Riprendendo il discorso intorno ai nostri luoghi devo aggiungere che nella chiesa intitolata a“Santa Maria de Vetere Squillacio”, e dai tempi moderni ricordata come “Santa Maria del Mare”, si venerava nello specifico la “Madonna Annunziata”, il cui culto fu ripreso (cosi tramanda D. Vincenzo Callà da Serra S. Bruno, Arciprete di Stalettì alla fine del 1800), “ da D. Pasquale Cricelli, nobile e distinto signore della città di Catanzaro”, proprietario della chiesa e del terreno attiguo, il quale fece scolpire a sue spese anche una statua dell’Annunciazione, incrementandone il culto certamente di tradizione antica. Al titolo dell’Annunciazione è collegato il titolo mariano, di “Panajia”, invocazione corrente nella religiosità greco-bizantina, che secondo me è rimasto nella sua forma attributiva, cioè un modo per pregare la Madonna, e non per indicare nel nostro caso specifico una chiesa , e quindi ancor di meno il rudere di Caminia; al contrario col nome di Panajia, come toponimo, è stato indicato l’appezzamento di terra,ove oggi esistono i ruderi in questione , che un tempo era stato accorpato, per la contiguità, forse, a S. Maria Vetere unica Chiesa nella zona. Questo fondo nella eversione della feudalità ecclesiale alla fine del 1700 rimase invenduto a causa della sua tettonica e della sua configurazione geografica. Ho tenuto a considerare sino in fondo il mio concetto sulla forma attributiva diretta alla Madonna, e non nominativa come titolo di Chiesa. Non ho ritrovato,inoltre, durante le mie ricerche una chiesa con tale titolo nel villaggio o casale di Stalettì e né tanto meno nel suo territorio. Infatti nell’abitato di Stalettì, cioè “intra moenia”, ritrovo le seguenti chiese : la chiesa di S. Nicola della Piazza;la chiesa di S. Caterina; il Monastero di S. Gregorio;un piccolo monastero dedicato a S. Biagio, di cui era rimasto il titolo in una via dell’antico abitato, ma eliminato da molto tempo in seguito ad un rinnovo della toponomastica; extra moenia: s.Maria del Soccorso, monastero agostiniano, fatto costruire da Goffredo Borgia; s. Maria de Vetere Squillacio; di incerta ubicazione: S. Giovanni,(forse cappella);S. Taddeo: cappella; S. Venera: cappella.

Ancora da una “Relazione ad limina”, diocesi di Squillace (metà settecento), risultano registrate le seguenti chiese intra muros :a) Chiesa Madre,dedicata a S. Maria Assunta e S. Nicola, sede dell’Arcipretura ; b) due Sodalizi: chiesa Sant.ma Annunziata, Chiesa dell’Immacolata e di S. Rocco; c) S. Caterina,; d) Madonna del Rosario; due extra muros: a) S. Maria del Soccorso, b) S. Maria de Vetere Squillacio. Altro elenco risalente all’Arciprete don Vincenzo Callà da Serra S. Bruno composto verso la fine del 1800: a) Chiesetta del Sacro Cuore in contrada Coscia b) Chiesetta Madonna del Rosario in contrada Liserusi; c) Chiesetta Immacolata in Caminia; d)Chiesa S. Maria del Mare o dell’Annunziata, un tempo S. Maria de Vetere Squillacio. Le chiesette , compresa S. Maria de Vetere Squillacio erano padronali. Se la storia è concepita come semplice nozionismo, come dimostrato nella targa storico- turistica, e non come momento di ricerca di valori, i fatti e gli di atti che essa dimostra,son ben lontani dai momenti di riflessione, di meditazione e del pensare; di conseguenza si rimane impelagati nella loro esteriorità senza mai addivenire ad una verità.

La storia, allora, perde il suo magistero: la funzionalità del vero, del bello, del buono scompare senza un risultato: il tutto ridiventa nulla come prima.

Gregorio Voci