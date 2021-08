Un “Imprevedibile mistero” la vita di Maila e della sua famiglia

‘Imprevedibile Mistero’ un libro, a offerta libera (leggi qui per informarti), dedicato alla disabilità, scritto e curato da Nila Ricciardi, una mamma che ama incondizionatamente la sua famiglia, sua figlia Maila, di cui il libro è principalmente intriso. La sua storia, la loro storia, le loro storie che si intrecciano. Storie di vita. Il libro è stato presentato nei giorni scorsi a Catanzaro.

“Questo progetto – ha spiegato Nila Ricciardi – ha avuto inizio durante un ricovero di Maila, in cui ho fatto un rewind, rivisitando la mia/la nostra vita: prima e dopo Maila. È stato doloroso, perché si sono riaperte vecchie ferite, apparentemente rimarginate: ancora oggi, infatti, sono tante le emozioni che provo. Comunque, è

stata, per me, un’esigenza per ritrovare la via, che per un attimo avevo smarrito: per i tanti ‘stop’ ed ostacoli che spesso abbiamo trovato sul nostro cammino”.

Nila è convinta che solo attraverso la condivisione e la conoscenza “si può migliorare la qualità di vita dei nostri figli, che potranno diventare in tal modo una risorsa per gli altri”.

Per molti anni ha creduto alle belle parole sulla ‘normalità’ e sull’inclusione, che hanno funzionato fino a quando Maila, e loro con lei, vivevano protetti nel piccolo mondo familiare. “Una volta che ci siamo affacciati al mondo più grande della società, con l’inizio della scuola – scrive Nila – quelle parole si sono rivelate fallaci, inconsistenti, utopiche”.

Maila è una ragazza con disabilità, diversamente abile, portatrice di handicap… Nel libro, nella parte introduttiva la mamma scrive “potrete usare qualunque espressione per qualificarla, ma non dimenticate che Maila, e chiunque vive la sua stessa condizione, prima di tutto sono persone con un nome proprio e meritano rispetto. Tutte queste persone possiedono un cuore, una propria testa, un corpo. Tutte loro sono delle wonder-persons, come Maila è una wonder-woman, una ragazza bionica con poteri speciali (scherzosamente la prendiamo in giro perché ha due orecchi bionici a causa della sua sordità)”. Oggi Maila gioca anche a calcio nel ruolo di “portierone”, nella squadra degli “Insuperabili”.

Una vita in cui non è mancata la speranza. E la speranza è arrivata attraverso la preghiera. La preghiera che ti porta al cospetto di Dio che già sa chi sei e per il quale non servono parole “ci ha condotto a Dio senza presentazioni” scrive Nila, perché con lui non servono, quella preghiera e quella vicinanza con Dio che dà la giusta forza per portare una croce d’amore.

All’incontro erano presenti Serenella Pasarin, Filippo Capellupo e don Massimo Cardamone che hanno colloquiato con Maila della sua esperienza che contribuirà attraverso queste pagine a costruire una coscienza diversa. “Grazie – scrive Filippo Capellupo – all’associazione Zarapoti per il lavoro che svolgono. Eccezionale Maila, che ha svolto il suo intervento da ‘relatore d’esperienza’ e che dopo il diploma raggiunto quest’anno si accinge ad iniziare gli studi per Sociologo. (Non è stata una novita per me che l’ho seguita al Maresca per un anno ed è sempre stata attenta e preparata). Preciso ed affettuoso l’intervento dell’amica Serenella Pesarin. La Proloco di Catanzaro sarà sempre vicino a queste iniziative”.