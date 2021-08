Il volto di Del Piero per una nuova collezione di t-shirt disegnata da Sirelli

Una case history tutta calabrese che ha come testimonial speciale una leggenda del calcio italiano amata in tutto il mondo: Alessandro Del Piero. Porta la firma dell’artista catanzarese Massimo Sirelli la prima tavola della capsule collection dal titolo “Legends” che ha, per l’appunto, come protagonista il volto iconico dell’indimenticato numero 10. Sirelli l’ha disegnata in esclusiva per il marchio di abbigliamento Independent Republic, una realtà emergente, fondata da Domenico Mazzotta, che ha base a Soriano Calabro e che, nell’ultimo anno, ha preso il volo a livello europeo grazie alle vendite online. Un autentico boom che li ha portati ad essere attenzionati direttamente da Del Piero che, tramite il suo brand manager, ha avviato le basi per la creazione di una nuova linea di t-shirt originali, stampate in un laboratorio artigianale in provincia di Reggio Calabria.

Per la parte creativa sono stati interpellati diversi nomi della street art europea, ma alla fine il colpo di fulmine è scoppiato solo davanti ai lavori di Sirelli. “C’è stato uno scambio di idee basato sulla fiducia – racconta l’artista – e Alex ha visto direttamente l’opera finita, senza bozze preliminari. La mia idea è stata mirata ad esaltare, piuttosto che la fede calcistica, quella che è una delle poche celebrities del calcio italiano riconosciute nel mondo, al di là delle appartenenze. Una stella del calcio amata da tutti. Abbiamo interloquito a distanza da posti lontani e, quando si progettava, mi trovavo ancora in ospedale per il ciclo di cure che ho dovuto affrontare. Ci sono stati dei ritardi, mi hanno voluto aspettare per il lancio ufficiale, e di questo ne sono molto grato”. Un nuovo progetto che dovrebbe proseguire con la partecipazione di altre leggende internazionali dello sport. L’ideazione, la produzione e la stampa, a tiratura limitata, sono tutte made in Calabria e non si esclude che, per i prossimi eventi promozionali, Del Piero non possa fare tappa anche nella nostra regione.