Ex Stac, Giunta comunale Catanzaro approva calendario mostre sino a gennaio 2022

La giunta comunale di Catanzaro presieduta dal sindaco Sergio Abramo ha approvato il programma degli eventi che si terranno all’ex Stac da domani, 1 settembre, e fino ai primi giorni di gennaio 2022. La delibera, predisposta dal settore Cultura, è stata relazionata dall’assessore Ivan Cardamone. “Ancora una volta questa amministrazione dimostra come un edificio suggestivo come la palazzina liberty dell’ex Stac possa diventare un contenitore culturale a tutto tondo”, ha spiegato il delegato di giunta al termine della riunione dell’esecutivo. “Ci saranno allestimenti per tutti i gusti e per tutte le età, dalle arti figurative ai bonsai, dalla storia della nostra città alla fiera del vinile, dal modellismo all’uguaglianza di genere, l’ex Stac, in pieno centro storico, sarà un punto di riferimento per appassionati e curiosi”, ha aggiunto Cardamone.

Il programma è il seguente:

· 1 Settembre 2021 ‑ 15 Settembre 2021: Mostra “Fiber Glass Emotion 2”, prodotta dall’Artista Marco Raffaele, incentrata sull’illustrazione di come attraverso opere realizzate con tecniche e materiali come la vetroresina, il carbonio e la resina epossidica, possano prendere forma emozioni, periodi o dimensioni appartenenti all’artista;

· 16 Settembre 2021 ‑ 30 Settembre 2021: Mostra personale dell’artista estemporaneo catanzarese Giuseppe Codispoti, incentrata sull’utilizzo, per la realizzazione delle proprie opere, principalmente di materiali di recupero, quali legno, pietra e ferro; la mostra celebra la ventennale attività artistica dell’autore, esponendo alcune tra le più belle opere realizzate negli ultimi anni;

· 2 Ottobre 2021 ‑ 12 Ottobre 2021: Buon Compleanno Catanzaro – Mostra fotografica “Vedi Catanzaro e poi scatti” – Seconda Edizione,realizzata dall’Associazione Culturale “Catanzaro è la mia Città”;

· 14 Ottobre 2021 ‑ 17 Ottobre 2021: XI Mostra d’Arte Bonsai e Suiseki, organizzata dall’Associazione Bonsai e Suiseki Perla dello Jonio Odv Ets;

· 21 Ottobre 2021 ‑ 23 Ottobre 2021: Mostra Rassegna intitolata “Libere di… VIVERE”, organizzata dalla Global Thinking Foundation di Milano, il cui intento è quello di sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni ad ampliare il dibattito sui diritti delle donne, sull’uguaglianza di genere, sul contrasto alla violenza e sull’inclusione sociale;

· 19 Novembre 2021 ‑ 5 Dicembre 2021: Mostra “Burattini Pazzi”, organizzata dall’artista Giampiero De Santis, il quale ha intrapreso un progetto di riciclo artistico e creativo, creando oltre 60 opere nate da materiale di scarto, vecchie scatole di latta, accessori recuperati in cantine o garage;

· 8 Dicembre 2021 ‑ 12 Dicembre 2021: Fiera del Vinile, organizzata dalla Ditta Annozero di Salvatore Sangiuliano;

· 13 Dicembre 2021 ‑ 9 Gennaio 2022: Mostra di Modellismo “Città di Catanzaro” ‑ 24° Edizione, organizzata dall’Associazione Modellisti Catanzaresi, che esporrà, tra le tante opere, un plastico ferroviario dalle dimensioni di mt. 5.50 x 1.40, vari modelli di elicotteri ed aeroplani, di automobili da corsa e navi storiche, oltre che diorami raffiguranti scorci di Catanzaro.