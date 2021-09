“Il restauro di Santa Teresa dell’Osservanza un’altra occasione persa per Catanzaro”

Santa Teresa dell’Osservanza è l’ennesima occasione persa per Catanzaro. Il restauro dello storico complesso monumentale non ci piace, anzi è un’altra pagina triste di una città imbruttita da chi, invece, dovrebbe tutelarla. La Soprintendenza in primis e di seguito i progettisti e il Ministero di Grazia e Giustizia hanno dimostrato di non rispettare questa città e la sua storia. Avevamo chiesto in diverse occasioni che venisse recuperata la storica facciata della chiesa di Santa Teresa dell’Osservanza (che non è quella attuale) ed il campanile. Avevamo sperato che il ritrovamento di un arco in pietra, probabilmente del portale originario, potesse essere la scintilla per un recupero architettonico della parte prospiciente piazza Stocco, invece da quel giorno tutto si è fermato.

Gli archi quattrocenteschi sono stati un “deterrente”, la facciata della chiesa e del complesso monumentale sono rimasti tali e quali. Il Procuratore Gratteri inaugurerà un’opera irrispettosa della storia cittadina. Non sappiamo se non bastassero i soldi o è stata presa la decisione di una semplice imbiancata per questioni di tempo. Non ci interessa. Non possiamo sempre guardare il bicchiere fingendo che sia mezzo pieno. Non ci accontentiamo che internamente qualche area del complesso monumentale sia stata recuperata e che il chiostro sarà utilizzato per manifestazioni pubbliche. Non era quello il restauro che ci aspettavamo. Addirittura il campanile è stato completamente ignorato da progettisti e tecnici della Soprintendenza e rimarrà una semplice “tromba delle scale”.

E’ molto triste constatare che solo i cittadini e le associazioni culturali hanno veramente a cuore le sorti di questa città. Speravamo che altre istituzioni perorassero la causa esclusivamente per amore di Catanzaro e non semplicemente per il classico taglio del nastro. Ci auguriamo che anche l’Amministrazione Comunale faccia la propria parte (per quanto di competenza) e si possa comunque ancora intervenire per poter restituire alla città, nella sua interezza, uno dei suoi gioielli architettonici più belli.

Cara Catanzaro

Catanzaro è la mia città

Catanzaro in Movimento

Catanzaro nel cuore

Italia Nostra

Mirabilia Catanzaro

Petrusinu Ogni Minestra

Osservatorio per il Decoro Urbano Catanzaro