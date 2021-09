Morto l’editore Mario Giuditta, Giuseppe Pisano: “Ci mancherà”

Dichiarazione del consigliere comunale Giuseppe Pisano, capogruppo di Catanzaro con Abramo:

“Con la scomparsa di Mario Giuditta Catanzaro perde una delle sue storiche e più importanti personalità legate ai settori dell’editoria e del libro. Un punto di riferimento nel campo della cultura non solo per la sua polivalente attività di editore, ma forse soprattutto per quel tempio che era la libreria che ha aperto e curato per decenni in galleria Mancuso, che era subito diventata uno dei cuori pulsanti delle amanti e degli amanti dei libri nel capoluogo. Ci mancherà, Mario. Mancherà a Catanzaro e alla sua famiglia, alla quale rivolgo il più sincero e commosso cordoglio”.