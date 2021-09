La storia di Candida in scena al Cinema Teatro Comunale

Dopo l’evento che ha segnato il ritorno sul palco della compagnia del “Teatro Incanto” con “Giù il Cappello!” – il 4 e 5 settembre scorso – e quindi l’attesa riapertura, il Cinema Teatro Comunale si prepara ad accogliere gli appassionati e i propri affezionati spettatori mercoledì 15 e giovedì 16 settembre alle 20.30. Questa volta il sipario su uno spettacolo molto particolare, interamente basato sulla figura della protagonista, “Candida”, una donna forte, indipendente, libera che lascia il lavoro per vivere appieno la passione per la pittura.

La commedia, scritta dalla penna indimenticabile di Nino Gemelli, viene rappresentata dal Teatro Incanto con la regia di Francesco Passafaro, che ha fatto una modifica importante. Infatti viene rappresentato prima il secondo atto e poi il primo, un esperimento che, secondo il regista, dà maggiore enfasi e aumenta la sensazione di mistero nel pubblico che fino alla fine cercherà di capire cosa sia successo nella vita di questa donna.

Ma un altro importante appuntamento per il Cine Teatro Comunale è fissato per lunedì 20 settembre perché Francesco Passafaro e la sua squadra riaprono il TeatroLAB – 2 ore fuori dal mondo. Parliamo della scuola di teatro, fondata dal Teatro Incanto di Catanzaro, all’interno della quale gli allievi possono sperimentare i più disparati generi teatrali, acquisire la tecnica necessaria per diventare un attore semiprofessionista o semplicemente riuscire a vincere la timidezza, gestire le proprie emozioni, conoscere e superare i propri limiti, fisici e caratteriali.

Il TeatroLAB è diviso in diversi corsi, a seconda dell’età dell’allievo ma anche delle aspirazioni e delle ambizioni di ciascuno dei partecipanti. “Un viaggio che inizia a settembre di ogni anno – spiega Passafaro – e poi in pratica non termina mai, perché la cosa meravigliosa è la compattezza del gruppo che si crea: ci si incontra per le prove, ci si incontra per gli spettacoli che costruiamo insieme, ci si incontra per dare vita a un Teatro come luogo fisico, un importantissimo luogo di aggregazione che è anche un luogo sano dove far crescere i tuoi bambini in assoluta sicurezza e dove bambini e adulti possono stare insieme senza troppe difficoltà.

Per prenotare i biglietti è necessario chiamare allo: 0961 741241. Lo spettacolo rientra nell’ambito del progetto “Domenica d’Incanto” – Avviso Eventi Culturali 2019 – cofinanziato.