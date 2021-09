Taverna, opera museo civico in mostra a Roma

La danzatrice con il cerchio, opera di Ercole Drei, catturerà tanti sguardi alla grande mostra Klimt di Roma.

E’ di poche ore fa la notizia che un’opera del museo civico di Taverna è stata richiesta per un’importante mostra romana.

L’evento di chiara valenza internazionale si terrà nel mese di ottobre, nella sede di Palazzo Braschi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Sebastiano Tarantino e dal direttore del museo civico Giuseppe Valentino .

La pratica di prestito della scultura in bronzo è stato raggiunta con autorizzazione ministeriale curata da Giovanni Marrello per il competente ufficio della Soprintendenza ABAP.

La danzatrice con il cerchio, realizzata dall’artista faentino nel 1913, è entrata a far parte della collezione permanente del museo civico di Taverna nel 2002 mediante una cospicua donazione di Lia Drei e Francesco Guerrieri ai quali, in segno di riconoscenza, è stata conferita la cittadinanza onoraria della patria di Mattia Preti.

Morale: Taverna sa come valorizzare i suoi tesori artistici.