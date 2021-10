Quartiere Maddalena, progetto di rigenerazione o demolizione?

Con “Agenda Urbana”, e con altri finanziamenti, l’amministrazione, retta dal sindaco Abramo ormai in scadenza di mandato, vuole lasciare un malefico segno con un progetto di “rigenerazione” che, nella parte più consistente, prevede la demolizione delle proprietà comunali formate in gran parte da ex conventi (Maddalena, Stella, Carbone, adibiti a scuole e l’edificio scolastico Mazzini costruito nel 1960 c.a.) Si dibatte anche sulla demolizione dell’ex ospedale vecchio già convento di S. Agostino . Questi manufatti abbandonati da decenni sono degradati per mancanza di progettualità complessiva e per una colpevole incuria. Intervenire, nel quartiere Maddalena, con pesanti demolizioni nelle proprietà pubbliche per realizzare alloggi militati, ormai trasferiti dal centro storico, vuol dire privare la comunità urbana di preziosi manufatti utili alla loro trasformazione in servizi mancanti nel centro storico. Viceversa, come nel caso dell’ex convento-scuola Maddalena, si trasferisce ad altra amministrazione, militare in questo caso, un bene prezioso necessario in un quartiere che ha visto, fin dagli anni ’60, progressivamente scomparire attrezzature artigianali e scolastiche (Maddalena, Mazzini, Carbone) che alimentavano una serie di piccole botteghe di prima necessità, decretando così il depauperamento e progressivo degrado.

Certamente non sarà la realizzazione di alloggi militari, (che presto saranno venduti a mercato libero poiché difficilmente militari si insedieranno nel centro storico), a risollevare le sorti del quartiere; né d’altra parte la totale demolizione di un plesso scolastico Mazzini, al fine di realizzare parcheggi, potrà realizzare il progetto annunciato di “rigenerazione” che più appropriatamente si deve chiamare di demolizione. Con questo progetto sI priva la comunità di manufatti, facilmente recuperabili attraverso il sisma bonus, che avrebbero potuto essere destinati a strutture che avrebbero potuto realmente invertire le sorti di uno dei quartieri più antichi della città.

Questi quartieri, di chiara matrice bizantina sono stati abbandonati soprattutto dal secondo dopoguerra, periodo in cui parziali demolizioni e ricostruzioni improprie, hanno procurato ferite profonde; malgrado ciò costituiscono, ancora oggi, elementi su cui fondare una nuova visione del centro storico che si pone l’obiettivo di recuperare ciò che è sopravissuto al fine di valorizzando i caratteri ambientali e di cotesto E’ un vero delitto alterare l’assetto urbanistico della piazza Maddalena, con un progetto a dir poco inadatto, che non interpreta assolutamente l’esigenza di riqualificazione.

Un progetto inviso agli abitanti del quartiere che non capiscono come mai si progetti altre residenze a fronte di abitazioni esistenti sottoutilizzate, in un quartiere ormai privo di pur elementari servizi. Un progetto lesivo dell’assetto storico dell’area.

Naturalmente, come in altre volte nella storia urbanistica della città, si è invocata la pericolosità statica (come per palazzo Serravalle, il teatro Politeama, teatro-cinema Comunale ecc), assolutamente inventata, poiché le murature originarie sono intatte e consolidate di recente e solo una sopraelevazione, facilmente eliminabile, è fuori norma. Si continua con una scellerata manomissione del centro storico da parte di un’amministrazione in scadenza di mandato.

SI lasci alla nuova amministrazione l’onere di decretare l’attuazione di questo progetto antistorico!

Non si tratta di “allargare la piazza Maddalena “come si vorrebbe far intendere, poiché tutte le piazze di Catanzaro sono spazi di risulta ricavati dall’assetto viario fortemente intersecato e nel tessuto compatto urbanistico originario. Purtroppo tutti gli amministratori di questa disgraziata città non sono stati in grado di capire l’essenza storica esistente: una città bizantina la cui sopravvivenza è stata mortificata dall’incultura di governanti incapaci di prevedere una valorizzazione reale, consegnando così la città all’anonimato, alla palese violazione della sua natura storica. Per Catanzaro cinquanta anni di cultura urbanistica della conservazione sono passati invano!; d’altra parte ricordiamo che nel 1975, anno europeo dei centri storici, che aveva avuto in Italia i maggiori teorici, a Catanzaro si demoliva palazzo Serravalle e si distruggeva parte del tessuto storico adiacente al corso principale.

Più recentemente, nel 2018, quando il rappresentante della Soprintendenza arch. Vonella, ha fatto un Sopraluogo alla Maddalena, la sottoscritta, allora Presidente della sezione di Italia Nostra, aveva formalmente richiesto, tramite lettera ufficiale, di mantenere almeno la facciata e tutto il manufatto che, se pur alterato da interventi recenti era in ottimo stato di conservazione. C’era stata una disponibilità in tal senso. Come già accennato, con il sisma bonus il manufatto si sarebbe potuto adeguare e adibire a museo della seta o anche alla sede universitaria che permane in immobili in affitto. E’ uno spreco edilizio perpetrato all’insegna dell’accaparramento di un misero contributo che poteva essere realizzato in qualsiasi altro posto e non nel cuore del centro storico.

L’amministrazione Abramo, e gli esperti e consulenti vari che hanno redatto questo nefasto progetto, hanno voluto dare l’ultima “zampata”, esibita spesso come un traguardo raggiunto: un fiore all’occhiello, prima delle nuove elezioni. Dopo venti anni di amministrazione, intervallate da brevi parentesi poco significative, l’amministrazione Abramo, funestata da scandali, risorta spesso dalle sue stesse ceneri, lascia la città capoluogo di regione, impoverita, vilipesa, esplosa i mille rivoli incoerenti e privi di connotati urbani. Con il nuovo PSC, redatto a costo zero su indicazione dell’amministrazione, che si spera possa essere rivisto dalle fondamenta dopo le elezioni, si pongono le basi per l’accaparramento degli ultimi brandelli di territorio, in particolare Giovino e Germaneto a beneficio di pochi e a discapito della città nel suo complesso. Il primo, rappresenta l’ultima parte di costa libera, sita nel quartiere Marina della città, su cui si addensano gli appetiti di molti. Già molti anni fa chiedevo, sempre come presidente Italia Nostra Catanzaro, di procedere alla progettazione di tutto il comparto attraverso un concorso internazionale che avrebbe permesso di valorizzare l’area attraverso un progetto di waterfront, formato da interventi privati e pubblici, così come realizzato in molte città costiere attraverso progetti di qualità. Tra tutti c’è da ricordare l’intervento di waterfront di Reggio Calabria, con il museo del mare, progettato da Zaha Hadid, finanziato col al PNRR, mentre Catanzaro, che distrugge parte del centro storico e spezzetta l’area di Giovino e Germaneto in varie parti per rispondere agli appetiti di una classe politica e imprenditoriale predatoria e profondamente impermeabile ad ogni idea di città sostenibile e contemporanea, è assente nelle principali fonti di finanziamento.

Taccio su Germaneto, (sede regionale, dell’università e altre attrezzature), dove si vorrebbe realizzare Catanzaro 3 o 4, poiché si è perso il conto del numero reale di parti disarticolate di città.

In definitiva, per tornare alla Maddalena, si rende necessario la costituzione di un “Comitato” per la tutela dei quartieri storici, formato da tutti coloro che hanno a cuore le sorti future di questo e di altre parti pregiate della città: sono molte le associazioni, circoli, amministrazioni varie e persone di buona volontà e che si professano tutori e conoscitori del centro storico, al fine di chiedere alla Regione di sospendere l’approvazione del progetto a dopo le elezioni comunali, periodo in cui si deve aprire un dibattito serio sul centro storico e la città nel suo complesso. Si deve chiedere alla Regione come mai il comune di Catanzaro progetta di demolire beni elencati, nel PRG vigente nelle norme tecniche d’Attuazione (NTA) come beni culturali caratterizzanti, da salvaguardare, non sottoposti a demolizione. Nel centro storico, inoltre, non ci sono indici di fabbricazione e non si può demolire niente. Un argomento che potrebbe interessare la Procura della Repubblica. Non basta infatti il parere della Soprintendenza per decretare la demolizione, poiché il vincolo posto dallo strumento urbanistico esula dal valore intrinseco del manufatto e rimanda al valore che il manufatto assume nel contesto complessivo. Di ciò l’amministrazione dovrà dare spiegazione non solo alle associazioni.

Maria Adele Teti già prof. Ordinario di Urbanistica Università Mediterranea di Reggio Calabria