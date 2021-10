Domenica di Carta, appuntamento all’archivio di Stato

Si rinnova il 10 ottobre 2021 l’evento nazionale denominato “Domenica di Carta”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con la Direzione Generale Archivi che prevede l’apertura straordinaria degli archivi e delle biblioteche statali al fine di valorizzare l’immenso patrimonio archivistico custodito dai vari Istituti.

L’archivio di Stato di Catanzaro aderisce all’appuntamento, giunto alla sua undicesima edizione, quest’anno dedicato al tema “Le storie delle donne nelle carte d’archivio”. Nella sede dell’Istituto, sita in Piazza del Rosario n. 6, il Direttore dott. Luigi Colacino presenta una mostra documentaria dal titolo “Donne: vicende e figure nelle carte dell’Archivio di Stato di Catanzaro”, per offrire a un pubblico sempre più ampio la possibilità di conoscere quelli che sono i tesori per lo più sconosciuti, esponendo una serie di documenti, carte e pergamene, tutte dall’alto significato simbolico, estrapolati dai fondi del patrimonio archivistico custoditi nei depositi dell’Archivio, con lo scopo di far emergere il valore del documento storico, quale testimonianza del passato ma anche per affrontare il presente e pensare il futuro, non solo ed esclusivamente in quanto tale, ma per lo studio della storia di persone, di comunità e territori e per tutti quei collegamenti con l’attualità.

La selezione dei documenti riguarda materiale del tutto eccezionale, di estremo valore storico sociale e di straordinaria importanza, come nel caso di alcune pergamene risalenti ai secoli XIV e XVI, rare volte esposte al pubblico, atti notarili di fine ‘700, carte diverse relative a processi politici e brigantaggio della seconda metà dell’800, fondi giudiziari e prefettura fino alla prima metà del 900, da cui emergono storie che narrano le difficili condizioni di vita di tante donne comuni, vittime di soprusi e violenze, oppure figure protagoniste oggetto di azioni positive o documenti che raccontano di casi della condizione femminile con non poche curiosità.

Inoltre, Il Dott. Colacino informa che in occasione di tale manifestazione culturale è stato realizzato un breve video documentario, attraverso la scelta di alcuni documenti esposti per rappresentare solo una parte del ricco materiale custodito dall’Archivio di stato di Catanzaro, che verrà reso disponibile sul canale You Tube dell’Istituto.

L’accesso all’Archivio, Piazza del Rosario, 6, e la visita alla mostra nella giornata di domenica 10 ottobre con orario 9,00 -13,00 e 15,00 – 19,00, saranno liberi e gratuiti e verranno gestiti nel rispetto della normativa anti Covid-19 e con obbligo di presentazione della certificazione verde (Green Pass).