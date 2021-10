La maschera di Catanzaro Giangiurgolo nelle riprese di un documentario del regista friulano Canderan

Un documentario su Giangurgolo, la maschera di Catanzaro. Lo sta girando in questi giorni per la Sunfilms Christian Canderan 43enne regista indipendente pordenonese già noto per diversi lavori di discreta notorietà e successo. A rendere noto il piccolo evento Enzo Colacino da anni alter ego della maschera.

Sul suo profilo Facebook annunciava ieri che sarà possibile incontrare Giangiurgolo in carne e ossa domenica 10 Ottobre dalle 9, 30 in poi nel centro storico, nei vicoletti tra il San Giovanni e la Chiesa del Monte dove appunto avverranno le riprese. Già oggi in realtà in zona San Giovanni chi sarà passato dopo le 10 lo avrà già visto dialogare con i vigili urbani e posare per qualche foto.