Inclusione sociale e parità, a Catanzaro Mostra rassegna Libere di…vivere

Global Thinking Foundation, organizzazione no profit per l’inclusione sociale e la parità di genere, dà il via all’undicesima tappa del tour 2021 della mostra – rassegna “Libere di…VIVERE”, che si terrà a Catanzaro da giovedì 21 ottobre fino a sabato 23.

Durante la tre giorni, sarà possibile visitare la mostra dalle 10:30 alle 18:30 presso ex Stac, in piazza

Matteotti. Per tutti coloro che non potranno visitare la mostra in loco, sarà possibile farlo in modalità virtuale con un tour in 3D sul sito www.liberedivivere.com

Due eventi faranno da cornice alla mostra nella giornata del 21 ottobre e si terranno presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro (via Jannoni).

Alle 15:00 si terrà un incontro con le famiglie, in collaborazione con IVASS, per approfondire l’approccio consapevole al rischio assicurativo.

Seguirà alle 17.00 l’evento dal titolo “Le nuove sfide per la parità di genere, dall’equità salariale al riconoscimento del lavoro di cura”, un momento che vuole essere di riflessione rispetto all’obiettivo di parità tra uomini e donne nel nostro Paese e alle misure necessarie per supportarlo.

La tavola rotonda si aprirà con i saluti istituzionali di Ivan Cardamone, Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Concetta Carrozza, Assessora Pubblica Istruzione e Pari Opportunità Comune di Catanzaro, e Sergio Magarelli, Direttore Banca d’Italia sede di Catanzaro. Seguiranno i saluti iniziali da parte di Maria Candida Elia, Presidente Fondazione FIDAPA, e Elisabetta Vigliante, Presidente Soroptimist Catanzaro.

Interverranno Violetta De Luca, Vice Capo del Servizio Tutela del Consumatore IVASS, Elena Marano Cinque, Consigliera di Parità Prov. di Catanzaro, Adele Manno, Studio Legale Manno, e Rosanna Nisticò, Professoressa di Economia Applicata Università della Calabria. Modererà Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, e chiuderà la serata Aldo Costa, Presidente Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation, ha dichiarato: “Siamo felici di questo momento di confronto post pandemia con il territorio su temi cruciali per la ripartenza, che non possono che contemplare la somma di tutti i differenziali sociali – da quello digitale a quello delle conoscenze finanziarie – che remano contro un pieno empowerment femminile. Ecco che le donne partecipano ora più che mai, rivendicando maggiori opportunità lavorative, per essere motori di un cambiamento nel trend di sviluppo del Paese basato su una parità salariale e pensionistica effettiva”.

Maria Candida Elia, Presidente della Fondazione FIDAPA, ha aggiunto: “La Fondazione Fidapa è stata ed è lieta di collaborare con la Global Thinking Foundation nell’organizzazione di eventi per promuovere e sostenere progetti con l’obiettivo comune di contrastare ogni violenza di genere, soprattutto la violenza economica che è poco conosciuta, perché subdola e quasi sempre perpetrata nell’ambito familiare. Per questo, Global Thinking Foundation e la Fondazione Fidapa sottoscriveranno una convenzione per dare vita a iniziative a sostegno delle donne e delle famiglie, soprattutto di quelle più svantaggiate, nell’ottica di promuoverne l’affermazione in ogni campo e di contribuire ad eliminare gli ostacoli che di fatto impediscono la piena valorizzazione delle donne”.