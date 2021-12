La scrittrice catanzarese Maria Primerano premiata in Liguria per il suo libro su Pergolesi

Premio speciale Musica e Misteri per il Pergolesi Anima Scurdata Opera Buffa della scrittrice catanzarese Maria Primerano nell’ ambito della IX edizione del Premio Letterario internazionale Città di Sarzana in Liguria, La Spezia.

La cerimonia, svoltasi nella prestigiosa cornice della Sala Consiliare di Palazzo Roderio, Comune di Sarzana, è stata condotta dalla Presidente del Premio, l’instancabile Susanna Musetti e da Marisa Vigo pregiatissima giurata. Molti i concorrenti e gremita la bellissima sala per questo ambito premio letterario.

Pergolesi Anima Scurdata di Maria Primerano, Helicon Edizioni, già vincitore di altri prestigiosi premi letterari – tra cui il Primo Premio al Concorso letterario Internazionale La Ginestra lo scorso anno a Firenze- continua ad affascinare il pubblico.

L’omaggio è a Pergolesi, musicista del Settecento, marchigiano di nascita ma napoletano di adozione, autore del celeberrimo Stabat Mater, composizione, pare, dettata dall’amore contrastato per una Marchesina calabrese del ramo degli Spinelli.

Il musicista nel libro è anima scurdata, ossia anima dimenticata secondo la tradizione napoletana che onorava le cosiddette anime scurdate, pezzentelle o capuzzelle- anime che per vari motivi erano rimaste imprigionate in Purgatorio e avevano bisogno di preghiere per salvarsi, cui, per esempio, la Chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco è dedicata- e che ritorna tra i vivi, di notte, e parla a Don Lollo’, parroco della Cattedrale di Pozzuoli, nei sotterranei della quale era stato

gettato e dimenticato.

Grazie a una narrazione molto curata e scorrevole, ricca di finzioni, amori, situazioni buffe e grottesche in cui si intrecciano mirabilmente cultura calabrese e cultura napoletana, tra litigi e piccoli abbindoli, si giunge brillantemente all’ultima pagina del testo.

Una lettura piaciuta in tutta Italia, da nord a sud,