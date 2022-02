Maida, “Restauro conservativo di Palazzo Vitale” per un importo di 800mila euro

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Maida nell’intercettare finanziamenti da destinare al recupero del patrimonio storico-architettonico. Il sindaco Salvatore Paone ha firmato ieri il disciplinare ministeriale che prevede il “Restauro conservativo di Palazzo Vitale” per un importo di 800.000 euro a valere sulle risorse del fondo cultura del MiC e riferito al decreto del segretario generale del 12 gennaio 2022. L’intervento complessivo ammonta ad un milione di euro. La Città di Maida è risultata terza nella graduatoria finale tra tutti i comuni partecipanti al bando nell’area del Meridione. Solo 54 gli enti finanziati in tutta Italia e Maida unico Comune beneficiario nella Regione Calabria.

Questo risultato nasce da un lungo lavoro di programmazione e di definizione di un dettagliato progetto esecutivo, lavoro coordinato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Francescantonio Michienzi, per recuperare uno dei più belli e importanti palazzi del centro storico.

“Di fatto, dopo trent’anni dall’acquisizione al patrimonio comunale di questo storico palazzo l’attuale amministrazione è riuscita nello scopo di ottenere i primi e reali fondi che serviranno per salvare e mettere in sicurezza e avviare il recupero dell’immobile – spiega il sindaco Paone -. Con questo ennesimo finanziamento sono oltre sei i milioni di euro di finanziamenti confluiti nelle casse comunali e ottenuti nel corso dell’attuale consiliatura, frutto di un continuo impegno dell’amministrazione comunale e degli uffici preposti. Nelle prossime settimane spiegheremo altri progetti in itinere e quanto stiamo portando avanti, nonostante le difficoltà e gli inevitabili freni burocratici dovuti al particolare periodo che tutti i comuni stanno attraversando e che ci trasciniamo ormai da due anni”.

Intanto continua l’adesione del Comune di Maida ai svariati bandi riferiti ai fondi PNRR che proprio in questi mesi sono partiti e consentiranno nei prossimi anni di ridefinire e rigenerare l’intero territorio comunale.