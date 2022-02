Bisognerebbe ringraziare Stefania Auci per avere scritto un romanzo – diviso in due tomi – ambientato in Sicilia, di larga diffusione e di lusinghiero successo, senza che la mafia ne sia protagonista. Dimostrando, nella realtà della letteratura, che non tutto in Sicilia è mafia, o, meglio che la Sicilia non è solo mafia. È lo stesso problema, la stessa maledizione, che abbiamo in Calabria, dove pare che la letteratura che circola al di sopra del Pollino debba per forza rivendicare il marchio di ndrangheta d’autore. D’accordo che la saga dei Florio è un romanzo storico la cui vicenda si snoda nel suo corpaccione di oltre mille pagine tra i Borbone e il primo dopoguerra, con solo qualche fugace salto in avanti giusto per ricordare che Palermo sta sempre lì sotto monte Pellegrino, e dove la mafia trova posto solamente di sfuggita seguendo brevemente le vicende del processo Notarbartolo e facendo intravedere nella guardiania della residenza familiare dell’Olivuzza i prodromi dell’attigua e perniciosa presenza mafiosa accanto alle nascenti fortune finanziarie e imprenditoriali.

Però, come dire, è segno di speranza che qualcuno pensi sia possibile l’operazione di descrivere Palermo lasciando sullo sfondo ammazzatine e tutto il vario armamentario di genere. Auci ha rivelato, nella serata che le ha organizzato nella sala Giuditta Levato del Musmi il poliedrico Nunzio Belcaro, di essere impegnata nella scrittura del nuovo romanzo, del quale ovviamente non ha rivelato niente. Certo sarebbe intrigante per lei, e per la nouvelle vague letteraria siciliana, vincere la sfida della contemporaneità del plot senza per forza imperniarlo sul complot mafioso. Magari, il tentativo è variamente in corso, e non ce ne siamo accorti qui in questa parte di Calabria dove, confessiamolo pure, guardiamo a Palermo come a una quasi esotica città d’oltremare di cui sappiamo a malapena quanto viene offerto dalla cronaca che rimbalza sul notiziario (termine desueto ma pregante) nazionale. Tanto che i lettori de la Repubblica trattano con soverchia sufficienza l’inserto palermitano di sedici pagine che ogni giorno viene imposto loro, che, solitamente, si limitano a sfilare e a riporre nel comparto domestico delle cose che furono e che, se pure sono, non servono.

I due romanzi che compongono la saga – I Leoni di Sicilia, 2019 e L’Inverno dei Leoni, 2021, Editrice Nord – si occupano, per di più, dell’ascesa e decadenza della famiglia Florio, che da Bagnara Calabra si spingono per necessità di sopravvivenza a Palermo impiantando, partendo dalla piccola putja di spezie coloniali, uno dei più grandi imperi imprenditoriali e finanziari italiani che per quasi un secolo e mezzo dettò legge sui mercati di interesse, praticamente tutti quelli all’epoca sperimentati. Non sappiamo quanto i Florio siano stati presenti nell’immaginario palermitano prima della riscoperta apportata dai due fortunatissimi romanzi di Auci. Qui, in questa parte di Calabria, di sicuro se ne assaporava fino a qualche tempo fa l’ottimo Marsala e se ne ricordava l’omonima Targa automobilistica, riconoscendole supremazia di fama e termine di insuperato paragone ogni qual volta gli Automobil Club locali hanno organizzato rally d’auto o similari kermesse motoristiche. Chi legge o ha letto i due romanzi, e sono molti in Italia e anche qui in questa parte di Calabria, si accorge che l’aggettivo storico sta un poco stretto o quantomeno non rende il complesso dell’architettura di trama, di descrizioni e di flussi introspettivi, per cui sarebbe necessario aggiungervi anche la notazione di sentimentale.

Ecco, romanzo storico-sentimentale è più appropriato, dove per storico si deve intendere il dipanarsi della micro storia di tre generazioni di Florio nel loro vario impattare con i sommovimenti epocali della grande storia risorgimentale, giolittiana e umbertina, e per sentimentale i moti d’animo non solo e non tanto della parte maschile della genia, ma soprattutto e con grande empatia di quella femminile, con tre successivi forti ritratti muliebri culminanti nell’estenuato rilievo dato a donna Franca Florio, alla sua eleganza, al suo fascino incontaminato nonostante gli approcci neanche troppo timidi di Giacomo Puccini e di Gabriele D’Annunzio, il che è dire. Chi voglia rendersi conto visivamente di cotanto splendore può googlare “Ritratto di donna Franca Florio” per vedere comparire sul display gli eburnei lineamenti della nobildonna – lei sì, di nascita e di nomina reale –, insieme al leggendario filo di perle – ma proprio un filino … – così leggiadramente resi da Giovanni Boldini, il re dei ritrattisti della Bella Epoque nel 1901. Insomma, che dire. I due romanzi si leggono piacevolmente e amorevolmente prendono, il primo più che il secondo, ma questo è un responso del tutto soggettivo.

Il finale della saga è, a dispetto di quanto appena detto, francamente commovente e collega per un momento Ignazio Florio, l’ultimo dei Leoni, al “Sorriso dell’ignoto marinaio”. Non lo sappiamo, ma confidiamo che Stefania Auci, scrittrice e insegnante di sostegno in quel di Palermo, possa essere contenta e lusingata di questo ultimo accostamento.