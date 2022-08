Arte, la pittrice catanzarese Angela Loprete espone in Puglia

Si inaugura venerdì 5 agosto e andrà avanti fino al 14 agosto la mostra personale di disegno e pittura dell’artista catanzarese Angela Loprete, presso la Galleria d’arte “Venere”a Gravina di Puglia – Bari . La mostra è allestita e curata dall’ Art Promoter Antonella D’Ecclesiis, direttrice della galleria.

L’arte di Angela – si legge in una nota stampa – ha come tema principale le emozioni, il movimento il colore , la luce e la natura che diventano il centro delle sue opere. L’artista non dipinge semplicemente per riempire la tela oppure per finire i colori sulla tavolozza. Nelle sue tele vuole esprimere chiaramente i colori della sua terra dando spazio alla sua libertà creativa con l’esaltazione della pittura come espressione figurativa , Angela sa catturare il linguaggio dei colori presenti in natura e li ripropone, immortalandoli a una vita senza fine nelle sue tele.

La mostra presenta un insieme di opere pittoriche dove l’artista vuole trasportare lo spettatore a porgere lo sguardo ritornando ai colori e sapori della terra , quella natura morta dove si può cogliere il passare del tempo attraverso la rappresentazione visiva dell’anima dell’artista. Le sue opere presentate in mostra dimostrano che attraverso la natura morta si può raccontare la loro percezione dello scorrere del tempo che si ferma catturando l’immagine , e, capace di trasmettere emozione. Lo sguardo artistico dell’artista, è in grado di osservare, e la sua volontà, è il bisogno di far parlare la natura nelle sue tele, esprimendosi attraverso i colori , e così da far vedere con che perfezione di pennello, l’artista sia riuscita a renderli così realistici, dove, la luce trova la sua rappresentazione, grazie ai colori, con paesaggi delicati e graduali, oppure attraverso decisi contrasti di chiaroscuro.

Nella natura di Angela dipinta su tela, possiamo ammirare quel perfetto gioco di luce dimostrando padronanza assoluta e doti di particolare finezza e abilità, capace di capolavori ricchi di virtuosismo. Le nature morte che Angela rappresenta diventano quindi la rappresentazione fisica della fugacità e della temporalità della vita terrena.