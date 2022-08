Di passaggio in Calabria il famossimo influencer, nonché concorrente di Grande Fratello Vip in Italia e di Secret Story in Spagna e tronista di Uomini e Donne e Temptation Island, Luca Onestini, si è recato nei giorni scorsi nella Gioielleria Megna.

Una sorpresa per i clienti del noto store del quartiere Lido che, increduli, si sono trovati a fare acquisti insieme al bel vip che su Instagram conta oltre 1,3 milioni di follower. Luca, aiutato dallo staff Megna, ha voluto scegliere tra le diverse linee presenti in negozio, un regalo per una sua amica. Un’estate di ospiti e clienti speciali per la Gioelleria del quartiere marinaro che, come sempre, sa contraddistinguersi per accoglienza, cordialità e professionalità.