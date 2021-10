Alcune delle opere dello scultore Silvio Amelio, recentemente donate al patrimonio culturale della città di Catanzaro, saranno esposte in anteprima in una mostra che verrà inaugurata venerdì 8 ottobre nel cuore della Sila. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, ha inteso sposare l’idea dell’allestimento – dal titolo “La scultura come metafora di un’idea” – che sarà ospitato nelle sale dell’Olimpo Sila Hotel, Villaggio Cutura, nell’ambito di un ambizioso progetto dal titolo S.I.L.A. (Sostenibilità, innovazione, leggerezza, arte).

Al centro della mostra le opere che Silvio Amelio, artista noto a livello internazionale, ha voluto consegnare alla città di Catanzaro e che presto verranno collocate tra Palazzo Fazzari, recentemente restaurato, e il Teatro Politeama. Nell’attesa che le sculture vadano a concretizzare una ricca collezione permanente, Amelio ha aderito, con questa sua personale in Sila, a cura del critico Gastone Ranieri Indoni, alla proposta del giovane imprenditore Daniele Ursetta.