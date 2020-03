Unpli: parte la raccolta donazioni delle Pro Loco calabresi

Con molte Pro Loco calabresi si sta cercando di attivare una raccolta fondi a sostegno delle nostre strutture sanitarie, dimostrando ancora una volta impegno, generosità e senso civico. L’UNPLI Calabria, che rappresenta oltre 200 Pro Loco calabresi, ha deciso di promuovere la campagna di raccolta fondi #DISTANTIMAUNITI. Tante Pro Loco hanno già iniziato a donare, vi segnaliamo qui sotto tutte le indicazioni per poterlo fare.

Come donare :

tramite IBAN : IT16Q0825804401006000003061 | codice bic : CCRTIT2TCAL | intestato a : UNPLI COMITATO CALABRIA | causale #DISTANTIMAUNITI

E’ nei momenti di tragedia – dichiara il Presidente Regionale del Comitato Unpli Calabria, Filippo Capellupo – che si devono unire le forze, fare gruppo e lavorare per aiutare tutti i bisognosi, sono veramente soddisfatto della solidarietà e dell’impegno delle nostre Pro Loco. L’UNPLI Calabria non poteva essere assente in un momento come questo.