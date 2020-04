Pugliese-Ciaccio: nelle ultime ore un decesso in reparto e nuove positività dalla Calabria Centrale

Un decesso di un paziente ricoverato in terapia intensi, nuovi tamponi processati (in numero complessivo di 246) e nuove positività al Coronavirus nelle ultime ore al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro hub di riferimento della Calabria Centrale per l’emergenza Covid19. In aggiunta ai 15 di questa mattina sono altre sette le positività di tamponi relativi a pazienti delle province di Crotone e Vibo.

Nessun ulteriore contagio invece in provincia di Catanzaro dopo i 4 già comunicati questa mattina. Il reparto di Malattie infettive ha registrato nelle ultime 24 ore tre nuovi ricoveri. Due invece le dimissioni dalla terapia intensiva. La situazione ricoverati è la seguente: 16 in reparto Malattie infettive, quattro in terapia intensiva. I dati ufficiali sono comunicati nel consueto bollettino dell’azienda Ospedaliera.