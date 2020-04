Coronavirus, due nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria Centrale

Sono i due nuovi contagi diagnosticati nelle ultime ore in Calabria Centrale, precisamente tra Catanzaro e Crotone. Lo si legge della consueta tabella riepilogativa diffusa dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio. In particolare si registra un nuovo positivo nel Catanzarese e uno nel Crotonese. In tutto sono 263 gli ultimi tamponi processati. Oltre a i due positivi sono stati stati riscontrati altri sei contagi già noti (2 nel Catanzarese e 4 nel Crotonese). Invariato il numero di ricoverati: sono in tutto sedici di cui 15 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Rianimazione.