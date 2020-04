Coronavirus: calabresi al Nord, nuovi appelli per il rientro 

Ha superato quota 3.,200 la raccolta di firme partita con la petizione “Il diritto di tornare a casa” lanciata per sollecitare il rientro in Calabria dei lavoratori e degli studenti rimasti bloccati al Nord, in difficili condizioni economiche e psicologiche, a causa delle restrizioni imposte dalle misure anti-coronavirus.

La presa di posizione della presidente della Regione, Jole Santelli, che ieri ha manifestato “il desiderio di riaprire tutto per fare in modo che tutti i figli di questa terra possano tornare” ma ha sostenuto che al momento “i numeri attuali di alcune regioni non ci consentono di invertire la rotta”, non ha fermato il dibattito ne’ le richieste di tanti calabresi lontani dalla loro terra d’origine.

E cosi’ proseguono le adesioni alla petizione, lanciata dal docente cosentino Antonio Iaconianni e indirizzata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e proseguono gli appelli soprattutto sui social da parte di studenti e lavoratori fermi al Nord e dei loro familiari. Su facebook una mamma, la signora Francesca, che ha un figlio a Milano, ha postato una lettera indirizzata a Santelli: “Mio figlio – scrive – e’ ancora a Milano e da li’ pare non si possa ancora tornare. Credo pero’ che ora lui abbia pagato un sufficiente dazio di paure, di isolamento e anche di difficolta’, oltre che emotive, logistiche e di sostentamento perche’ sono venute meno le piu’ ampie possibilita’ cio’ dovuto all’interruzione momentanea di alcune attivita’ lavorative genitoriali”. “Credo non sia piu’ a lungo sopportabile questa distanza diventata siderale e credo che mio figlio abbia diritto di abbandonare la sua piccola e grigia stanza di 2 metri per 2 in cui e’ rimasto chiuso per due mesi e mezzo e, dopo regolare autodenuncia alle autorita’ competenti, dopo regolare quarantena presso una abitazione gia’ individuata”, conclude la signora Francesca facendo poi “tantissimi auguri di buon compleanno al mio adorato figlio”.

-“Siamo rovinati”, e’ invece il commento sui facebook di Mirko, che sulla sua bacheca ha postato una scritta: “Io pago le tasse alla Calabria che non mi vuole perche’ sono al Nord. Complimenti presidente Santelli”. A sua volta, Rita, studentessa cosentina che vive a Parma con un fratello che pero’ sta in un’altra abitazione e quindi non puo’ vedere, osserva: “Ho deciso di rispettare le norme indicate dal governo, non ho ceduto al panico e sono rimasta qui nonostante in tanti mi consigliassero di tornare e mettermi a riparo. Non mi sento di giudicare chi lo ha fatto ma non vorrei che passasse l’idea che chi rispetta le regole per coscienza deve pagarne le conseguenze senza essere tutelato”. E poi Luca, giovane calabrese bloccato a Bergamo, senza piu’ lavoro e senza alcuna prospettiva: “Ma perche’ – si chiede – non ci lasciate rientrare? Sono profondamente amareggiato e deluso dalla mia terra. Nessuno puo’ impedirmi questo. Sarei gia’ tornato, ma se non l’ho fatto e’ perche’ il giorno che ritornero’ a casa voglio farlo in totale sicurezza: il succo del mio messaggio e’ questo, dateci la possibilita’ di fare i test e stare tranquilli”. E poi Angela, calabrese che vive a Modena e su facebook chiede aiuto e informazioni: “E’ di poco fa notizia che dal 4 maggio si puo’ circolare solo all’interno delle singole regioni. Pazzesco, questo si chiama sequestro! Fatemi sapere se c’e’ una petizione. Ho bisogno di tornare”. Ma non si fermano nemmeno le prese di posizione di esponenti politici, in particolare del Pd e del Movimento 5 Stelle, e del mondo sindacale. Sempre su facebook, il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato, evidenzia che “sul rientro dei lavoratori e degli studenti calabresi fuori sede non si puo’ usare la paura. La presidente Jole Santelli ha la possibilita’ di farlo in piena sicurezza utilizzando tutti i protocolli previsti dall’emergenza Covid-19 utilizzando le autorizzazioni, i controlli, le misure preventive, le quarantene necessarie per chi ha necessita’ di rientrare. Serve – conclude Sposato – la razionalita’ e la responsabilita’ di chi ha funzioni di governo. Ognuno ha diritto di tornare nella propria casa”. (AGI)