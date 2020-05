Riccio: ‘Dai consiglieri regionali ci aspettiamo un OdG sulla creazione di un nuovo sistema sanitario’

”Abbiamo capito le ragioni che hanno portato il presidente Santelli a forzare la mano rispetto al Governo su alcune aperture. Bene. Ma dopo l’ubriacatura mediatica, il presidente Santelli, è capace di dimostrare allo stesso Governo che può fare di più e meglio di semplici paparazzate propagandistiche?’ Ad affermarlo è il consigliere comunale Eugenio Riccio.

‘Se vuole essere credibile nelle sue prese di posizione – prosegue Riccio – deve essere quanto meno tempestiva nel garantire ai calabresi il giusto sostegno per uscire da questa esperienza. I suoi colleghi di carica e di coalizione, stanno si facendo politica, ma stanno facendo anche altro per i loro territori. Se Zaia nel Veneto ha acquistato altre 3 macchinari per fare tamponi, oltre a quelli esistenti a Padova, che consente di fare 9 mila tamponi giornalieri, che saranno messe negli hub di Treviso, Vicenza, e Venezia, perché non fare altrettanto in Calabria?’-

‘Ora mi rivolgo ai consiglieri regionali calabresi – aggiunge Riccio – invece di continuare a scrivere ed inviare comunicati stampa di carattere nazionale che i destinatari non leggeranno mai quindi restano fini a se stessi, perché non scrivono subito un ordine del giorno per il prossimo consiglio regionale che dica con chiarezza dove dovrà sorgere il prossimo centro Covid? Che preveda il raddoppio dei posti terapia intensiva come da indicazione ISs, aumento posti letto malattie infettive. Ad oggi l’unica voce che abbiamo sentito dalla task Force sanitaria regionale è stata quella di un medico che si è opposto, mediaticamente, ad un atto politico. Su questioni sanitarie regna il silenzio.

Nella fase 2 sono stati definiti i criteri per tutto il territorio nazionale per la gestione del monitoraggio delle regioni. I principali fattori di cui si terrà conto per analizzare la situazione sono:

1) il grado di tenuta del sistema sanitario regionale..

2) Numero cittadini con obbligo di quarantena e tempestiva esecuzione dei tamponi.

3) Raccordo tra assistenza sanitaria primaria e ricovero.

5) Aggiornamento dei dati informatici.

Creazione dei Covid Hospital in ogni territorio, che è uno dei pilastri più importanti nella strategia sanitaria per combattere il virus.

La Calabria, Presidente Santelli – conclude Riccio – cosa ha programmato di tutto ciò? Quanto, delle risorse già ricevute, ha destinato all’emergenza Covid. Ora io capisco che lei ha ricevuto tanta soddisfazione dalla città di cui era vice sindaco nel vedere i bar aperti, o dal fatto che l’Italia si sia accorta di avere un Presidente di Regione , però ora Presidente, sarebbe cosa buona e giusta che se ne accorgessero anche i calabresi. Che dice , ci riusciamo?’