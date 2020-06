Coronavirus: l’indice di trasmissibilità in Calabria è a 0.37, resta uno dei più bassi d’Italia

E’ di 0.37 l’indice di contagiosità Rt del coronavirus in Calabria. Lo si desume dal rapporto settimanale relativo al rischio epidemico nel nostro paese che è stato reso noto ieri ed è relativo ai giorni dal 25 al 31 maggio che è stato reso noto ieri. Calabria è pari a 0,37. Ricordiamo che l’indice Rt ndice di trasmissibilità rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19

Solo due regioni hanno un indice inferiore: la Basilicata che è a 0 e la Sardegna a 0.14. Ecco i dati regione per regione. Abruzzo 0,76, in Basilicata 0, in Campania 0,58, in Emilia Romagna 0,58, in Friuli Venezia Giulia 0,76, in Lazio 0,75, in Liguria 0,48, in Lombardia 0,91, nella Marche 0,86, Molise 0,59, nella P.A. di Bolzano 0,86, nella P.A. Trento 0,86, in Piemonte 0,58, in Puglia 0,78, in Sardegna 0,14, in Sicilia 0,55, in Toscana 0,72, in Umbria 0,65, in Valle d’Aosta 0,47 e in Veneto 0,61.

Tutti inferiore ad 1, l’indice che segnerebbe invece una ripresa della crescita dell’epidemia. “In quasi tutta la Penisola, – si legge nel rapporto – sono documentati focolai di trasmissione attivi. Tale riscontro, che in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti, evidenzia tuttavia come l’epidemia in Italia di non sia conclusa”.