Screening tamponi a Catanzaro e Soverato: lunghe file. Negativi contatti stretti del giovane

Sono riprese queste mattina nei due punti allestiti nel quartiere Lido di Catanzaro e a Soverato le operazioni di esecuzione di tamponi Covid ai giovani che hanno frequentato i locali in cui il ragazzo contagiato di Girifalco ha dichiarato di essere stato nello scorso fine settimana.

Anche questa mattina file chilometriche sia nei pressi della tenda allestita nei pressi del Polimbulatorio e in quelli nella piazza antistante il palasport della perla dello Jonio. Intanto si apprende che sono negativi i primi test, alcune decine, eseguiti nella giornata di ieri a contatti del giovane.

In particolare, come lo stesso ragazzo ha fatto sapere su Instagram, sono negativi i suoi familiari. In tutto nella giornata di ieri sono stati eseguiti 537 tamponi- 480 a Soverato 57 a Catanzaro. Oggi la postazione di Catanzaro conta di eseguirne altri 150.