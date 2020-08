Discoteche Soverato, in tutto 2792 i tamponi eseguiti e processati

Nel corso della riunione svoltasi stamattina nella Prefettura di Catanzaro sull’applicazione delle misure del Ministro della Salute per fronteggiare l’emergenza coronavirus è stato fatto anche il punto sulla situazione determinatasi a seguito della notizia del ragazzo positivo al Covid-19 che aveva frequentato due discoteche di Soverato. Ne dà notizia un comunicato della stessa Prefettura.

In proposito l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha comunicato che, a fronte di un totale di 2.792 tamponi eseguiti e processati, solo 5 persone sono risultate positive al virus, peraltro non collegate alle discoteche.

Il Prefetto, Maria Teresa Cucinotta, a conclusione dell’incontro, “ha rivolto un sentito ringraziamento e un plauso – é detto nella nota – al Commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro per l’efficienza e la professionalità con le quali l’Azienda ha affrontato la situazione, che peraltro aveva determinato preoccupazione nella popolazione, contribuendo a tranquillizzare la cittadinanza.

“Analogo ringraziamento e plauso – si aggiunge – sono stati rivolti alle forze dell’ordine che hanno garantito lo svolgimento delle operazioni nella massima serenità, assicurando, con professionalità, l’esecuzione dei servizi predisposti”. (ANSA).