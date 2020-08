Contagi Covid, Vitambiente: ‘Si segua l’appello del professor Di Donno’

Il presidente di Vitambiente Pietro Marino dirama l’appello del professor Giuseppe De Donno a tenere duro e rispettare le tre regole fondamentali per diminuire i contagi: distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione, e lavaggio delle mani.

‘La nostra Nazione – afferma Marino – ha dimostrato in questi lunghi mesi grande senso di responsabilità nel contenere il contagio da Covid-19. Vitambiente è stata molto attiva nelle regioni meridionali in particolare in Calabria e nello specifico in alcuni comuni, con azioni concrete.

In qualità di presidente nazionale di Vitambiente ho sentito la responsabilità di avviare una nuova campagna di informazione, di webinar, diretti a non far abbassare la guardia, coinvolgendo il prof. Giuseppe Dedonno luminare della plasmaterepia nella malattia da Covid 19.

Egli afferma che “non possiamo ora vanificare gli sforzi fatti. Pertanto, l’invito rivolto a tutti i cittadini è di non abbandonare le regole di prudenza, soprattutto, nel mantenimento della distanza interpersonale e nell’utilizzo della mascherina, allontanandosi, ove possibile, da assembramenti che sono, sempre, una fonte di rischio”. Questo l’appello rivolto ai tutti i cittadini italiani, e alle zone dove si sono verificati focolai di contagio tra Calabria e Salento, la raccomandazione è quella di non abbassare la guardia nella settimane che culmineranno con la fine delle vacanze estive.

“C’è la sensazione – ha aggiunto – che l’epidemia non sia alle spalle, ma purtroppo il virus è ancora presente e ci rende vulnerabili”

Da qui l’invito agli esercizi pubblici a “mantenere alto il controllo all’interno delle strutture, affinché queste giornate deputate al divertimento e alla spensieratezza

“Ai giovani della nostra comunità noi di Vitambiente facciamo un appello in quanto sono stati esemplari durante il lockdown, va la raccomandazione di evitare qualunque forma di eccesso, che non è garanzia di divertimento, e mettere in atto comportamenti responsabili anche a sostengo di altri giovani che possano presentare momenti di fragilità nel rispetto delle regole”.