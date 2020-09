Pugliese-Ciaccio: nelle ultime 24 ore due positivi su 343 tamponi. Sono casi legati al Cara di Isola

Sono due, entrambe riferite al centro migranti Cara di Isola Capo Rizzuto, le nuove diagnosi di coronavirus riscontrate tra i 343 tamponi processati nelle ultime 24 ore dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, punto di riferimento dell’area centrale della Calabria.

Nessun altro nuovo contagio è stato registrato nelle province di Catanzaro,Crotone e Vibo Valentia e una sola conferma di positività già nota.

Nel dettaglio del Catanzarese sono stati refertati 215 tamponi, della provincia di Crotone 87 test, del Vibonese 41. Sono stati in tutto 26 i tamponi eseguiti a soggetti che rientravano in regione in particolare nelle province di Catanzaro e Vibo, nessuna positività è stata riscontrata.