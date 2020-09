Contagi a Taverna, sindaco Sorbo invita possibili contatti a isolamento e test

Isolamento volontario e disposizioni anti Covid 19 per i cittadini di Sorbo San Basile che hanno avuto contatti con i due soggetti di Taverna risultati positivi. È quanto scrive il sindaco di Sorbo, Vincenzo Nania, che in un avviso invita, altresì, a recarsi al medico curante e sottoposti ai test prescritti. L’avviso nasce in conseguenza al fatto che uno dei soggetti contagiati ha partecipato a un matrimonio il cui ricevimento si è tenuto in un locale di Sorbo ed al quale hanno partecipato alcuni cittadini sorbesi.

