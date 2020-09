Coronavirus Pugliese-Ciaccio: due nuovi casi nel Catanzarese. Altri 6 contagi riferiti al Cara di Isola Capo Rizzuto

Sono otto, due diagnosticati in provincia di Catanzaro e sei legati al centro migranti Cara di Isola Capo Rizzuto, i tamponi positivi tra quelli processati nelle ultime 24 ore dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro punto di riferimento dell’area centrale della Calabria.

Nessuna positività in provincia di Vibo. Nel dettaglio i test refertati sono stati 457 di cui 307 nel in provincia di Catanzaro, 55 in quella di Vibo e 95 nel Crotonese. Nelle tre province in tutto sono 40 i test eseguiti a soggetti che rientravano da fuori regione: tutti negativi.

Nove le conferme di positività. Dei due contagi catanzaresi uno è stato registrato a Lamezia Terme, il quinto in pochi giorni.