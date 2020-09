Infermiera positiva al Pugliese, nuovi tamponi a pazienti e personale: negativi. Nuovo caso positivo a Catanzaro

Prosegue all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro lo screening di dipendenti e pazienti sottoposti a tampone Covid per escludere eventuali contagi da Coronavirus dopo la positività di una infermiera riscontrata nella giornata di ieri.

Dopo le 20 unità di personale e i nove pazienti testati ieri, tutti negativi, notizie confortanti anche dagli ulteriori tamponi processati oggi. Anche nella giornata odierna tra pazienti, e operatori sanitari nessun contagio individuato

.Secondo quanto si è appreso da fonti ospedaliere sono pochi i tamponi ancora da refertare nella’ambito dello screening.

I tamponi: In attesa di avere i primi risultati dai tamponi effettuati in Presila sono 8 i nuovi casi positivi al Coronavirus diagnosticati al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di 7 contagi provienienti dal Crotonese in parte riconducibili al Cara e di un nuovo positivo da ingresso da Pronto soccorso. In tutto 153 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.