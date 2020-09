Coronavirus: screening concluso a Taverna. Nessun ulteriore caso di positività

Nessun ulteriore caso di Coronavirus nel comune di Taverna al termine dello screening condotto in particolare nelle giornate di giovedì e venerdì. Lo ha comunicato questo pomeriggio il sindaco del comune presilano Sebastiano Tarantino in un breve videomessaggio Facebook (in alto).

Tutti negativi gli ultimi tamponi che erano stati eseguiti sui partecipanti a un matrimonio al quale aveva preso parte uno dei tre contagiati registrati nei giorni scorsi.

Tarantino ha anche annunciato la ripresa delle attività scolastiche che erano state interrotte cautelativamente dopo le prime positività.