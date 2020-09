Coronavirus: sono due i medici del Policlinico di Catanzaro trovati positivi

C’è un secondo caso di medico positivo al Covid al Policlinico Materdomini di Località Germaneto a Catanzaro. Il contagiato secondo quanto si è appreso è un medico dello stesso reparto, gastroenterologia, in cui lavora la moglie dell’imprenditore di una ditta catanzarese. Tampone positivo sia per quest’ultimo che per la coniuge. In corso un ampio screening con tamponi eseguiti su personale e pazienti del reparto per scongiurare un focolaio (nella foto). Lo stesso nella ditta dell’imprenditore che è al momento chiusa precauzionalmente.