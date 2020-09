Coronavirus, 9 casi nella Calabria Centrale. Contagiati due coniugi in contatto con giovane di Gimigliano

Sono nove i casi di Coronavirus registrati dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro che si riferiscono alle tre province della Calabria Centrale: Catanzaro, Crotone e Vibo. Come evidenziato dal bollettino Regionale sei sono stati individuati nel Catanzarese e tre nel Vibonese tutti collegati a focolai noti. Andando nel dettaglio i tamponi processati nelle ultime 24 ore nel laboratorio del capoluogo sono 339: 227 provengono dal Catanzarese (84 da ospedale), otto dal Crotonese e 103 dalla provincia di Vibo.

I 338 test della provincia sono in gran parte stati eseguiti per tracciare i contatti dei positivi compresi nel cluster individuato nei giorni scorsi tra una ditta catanzarese e il territorio di Gimigliano di cui è originario un dipendente positivo della ditta stessa e che comprende anche il titolare dell’azienda, sua moglie medico del Policlinico, uno specializzando sempre in servizio nella struttura di Germaneto, alcuni familiari del giovane.

A questo proposito si è appreso che nelle ultime ore è emersa la positività di altre due persone, una coppia di coniugi, titolari di una attività frequentata dal giovane contagiato