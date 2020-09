Coronavirus, un nuovo caso positivo nel reparto di radiologia del Policlinico

Un quadro clinico che forse non può definirsi complesso ma sicuramente atipico quello di un paziente marocchino residente a Soverato che da tempo soffre di una polmonite ma per diverse volte è risultato negativo al covid-19 durante il ricovero nel reparto di radiologia del Policlinico. Ieri la decisione di sottoporlo ad una radiografia e ad un nuovo tampone che stavolta è risultato positivo ma con un carica virale definita al limite. Questo potrebbe , in seguito, essere considerato un caso di “falso positivo” ed è per questo che nei prossimi giorni sarà effettuato un ennesimo tampone, ma nel frattempo ovviamente il personale di reparto di radiologia è stato sottoposto ai test che per fortuna sono risultati negativi.