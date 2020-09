Tamponi di controllo negativi, riparte lunedì l’attività di Gastroenterologia del Policlinico

Riaprirà lunedì il reparto di Gastroenterologia del Policlinico Mater Domini di Catanzaro dopo la chiusura determinata la scorsa settimana da un caso di positività al Covid.

Tampone positivo come si ricorderà per una dottoressa, moglie di un contagiato che è tra i titolari di una ditta di Catanzaro. In seguito a quella positività, come si ricorderà, era stato dato il via a un ampio screening da cui era emersa un altro caso di coronavirus, di uno specializzando, ma nessuna nuova positività nel reparto.

I tamponi di controllo hanno confermato le negatività del personale medico e ciò ha consentito di iniziare programmare la ripartenza delle attività.